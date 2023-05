Sangalli, Confcommercio farà la sua parte per Emilia Romagna

(ANSA) - AREZZO, 23 MAG - Solidarietà e vicinanza all'Emilia Romagna e alla sua "straordinaria gente", "così duramente provati dalla devastante alluvione, e che stanno dando esempio di coraggio, di tenacia, di speranza". Così il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli ha aperto il suo intervento a una tre giorni organizzata ad Arezzo dal Terziario Donna di Confcommercio, per iniziativa della presidente Anna Lapini.

"Come Confcommercio, attraverso la nostra Fondazione Orlando, faremo la nostra parte - ha aggiunto Sangalli - per sostenere le imprese associate, che ora sono in ginocchio". "Le attività del terziario hanno una presenza femminile sia in termini di occupazione che in termini di imprenditoria molto rilevante - ha osservato -, e qualcuna sta già ripartendo". (ANSA).