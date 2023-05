Ricci (Sace), imprese si riorganizzino per essere resilienti

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Con 625 miliardi di export realizzato nell'ultimo anno, la capacità esportativa si è confermata il motore della nostra economia, superando l'inflazione grazie a una competitività fondata soprattutto sul valore. Perché per essere competitive le imprese devono attivare non soltanto le leve classiche - prezzi, qualità, servizi. Sono chiamate a ripensare l'infrastruttura organizzativa per diventare resilienti e capaci di rispondere alle sfide spesso imprevedibili dei mercati internazionali". Lo ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace intervenendo alla prima edizione del Bain banking event.

"Nella nostra esperienza - ha proseguito Ricci -, sono tre le grandi sfide che il nostro sistema produttivo sta affrontando: la messa in sicurezza della supply chain, per diversificare e rispondere velocemente ai cambiamenti; la digitalizzazione, fondamentale per stare al passo e sfruttare tutte le opportunità delle nuove tecnologie; la sostenibilità, oggi un must, anche alla luce dello shock sulle materie prime che stiamo vivendo".

"Queste sfide - ha concluso - le abbiamo fatte nostre, al servizio delle imprese e abbracciando la sostenibilità come strategia aziendale, con il piano industriale Insieme2025. Un esempio su tutti, le nostre garanzie green con cui in poco più di due anni di operatività abbiamo garantito circa 400 operazioni per la realizzazione di quasi 9 miliardi di contratti e investimenti in progetti sostenibili, che ne aumentano la resilienza e l'efficienza". (ANSA).