Pmi Lazio, materiali e macchinari per aziende alluvionate

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Le piccole e medie imprese del Lazio offrono la loro collaborazione alle aziende alluvionate dell'Emilia Romagna, mettendo a disposizione risorse e macchinari per evadere gli ordini. E' quanto si legge in una nota della Federlazio. "Gli imprenditori della nostra Associazione hanno espresso la volontà di mettersi concretamente a disposizione dei colleghi dell'Emilia Romagna che hanno visto travolti dalle acque i frutti del lavoro e dell'impegno di anni", spiega Elisabetta Cartoni, presidente del settore metalmeccanico. "Per questo motivo hanno deciso di rendersi disponibili a prendersi carico degli impegni produttivi delle imprese che in questa situazione di emergenza non riescono a gestire e portare a termine. Il nostro supporto potrebbe concretizzarsi mettendo a disposizione risorse di lavoro, di macchinari, di materie prime e quanto ulteriormente necessario, proponendo ai colleghi colpiti da questo dramma di portare a termine le loro commesse urgenti per consentire di non perdere ordini e clienti, garantendo in tal modo la continuità delle attività aziendali". Già nelle prossime ore- prosegue Cartoni- mi consulterò con i colleghi delle sezioni territoriali della nostra Confederazione Nazionale, Confimi Industria, per definire e mettere immediatamente in campo le più opportune forme di collaborazione operative a favore delle imprese dei territori colpiti dall'alluvione." (ANSA).