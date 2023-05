Meloni, la Cig emergenziale una novità inventata in poche ore

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Ringrazio tutti voi, tutti i ministri che hanno fatto un lavoro straordinario. La cassa integrazione emergenziale è uno strumento completamente nuovo, inventato in poche ore per dare risposte immediate, imparando anche da quello che non ha funzionato in passato". Così, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni si è espressa nell'intervento conclusivo alla riunione sull'emergenza in Emilia Romagna con i ministri, il governatore Stefano Bonaccini, i sindaci dei comuni alluvionati e i rappresentanti delle parti sociali.

"Tutti i ministri - ha aggiunto la presidente del Consiglio - hanno messo creatività e determinazione. Penso che questo fosse il modo migliore di rispondere a un popolo e a un territorio che ci ha guardato con occhi di speranza, ma anche di determinazione e volontà". (ANSA).