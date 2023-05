Maltempo: Legacoop Marche partecipa a raccolta fondi

(ANSA) - FANO, 23 MAG - presentata oggi dal presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, alla direzione regionale di Legacoop, riunita al Pesceazzurro di Fano, la raccolta fondi per le comunità dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione dei giorni scorsi, organizzata dall'associazione. "Molte delle nostre cooperative sono state colpite - ha detto Gamberini -, al momento, ma è una stima, sono 140 le imprese aderenti che hanno subito danni dai 200-300mila euro, quelli considerati lievi, ad oltre 1 milione di euro per quelli più pesanti".

I fondi che saranno raccolti, ha aggiunto Gamberini, "in accordo con la Regione Emilia Romagna, saranno destinati ad interventi di carattere sociale e al ripristino di luoghi culturali, come biblioteche, spazi di aggregazione delle persone e delle comunità". Sono inoltre diverse "le cooperative Legacoop che hanno offerto il proprio aiuto pratico mettendo a disposizione, in coordinamento con quanto richiesto dalla Protezione civile, macchinari per liberare uffici, magazzini e spazi produttivi allagati dove il fango ha raggiunto anche 45 centimetri. Anche le cooperative marchigiane possono ovviamente dare una mano ma sempre sulla base delle richieste della Protezione civile".

Gamberini ha inoltre informato la presidenza e la direzione regionale di come l'associazione sta affrontando i temi di attualità economiche e sociali sui tavoli nazionali, come il decreto lavoro e la definizione della nuova legge di bilancio, a tutela del ruolo delle cooperative. A livello regionale, ha sottolineato il presidente di Legacoop Marche, Gianfranco Alleruzzo, "per fortuna, le cooperative non sono state danneggiate dagli eventi meteo di questi giorni. Dobbiamo però riflettere sul fatto che quello pensavamo potesse essere un fatto eccezionale e di emergenza non lo è più. Dobbiamo quindi agire, anche a livello regionale, per affrontare il cambiamento climatico in atto". (ANSA).