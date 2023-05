Maltempo: Coop, soddisfatti per le risorse messe in campo

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Siamo usciti soddisfatti per la mole delle risorse e degli interventi che è stata messa in campo. Due miliardi di risorse per l'emergenza, di cui 900 milioni dedicati al lavoro". Lo ha detto Maurizio Gardini, presidente di Alleanza delle Cooperative, al termine dell'incontro delle realtà romagnole con il governo sull'emergenza alluvione.

"Non è ancora il tempo della conta dei danni, che sono notevoli, non è ancora il tempo di pensare a come mettere in assetto il territorio - ha aggiunto Gardini -. Questa sarà la seconda fase. Auspichiamo che ci siano risorse adeguate.

L'agroalimentare è in grave sofferenza. La filiera che insiste su quel territorio è una filiera di eccellenza, dobbiamo preservarla. In un raggio di 15 - 20 km sono concentrate le locomotive dell'agroalimentare italiano". (ANSA).