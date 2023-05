Maltempo: Confapi, il commissario arriverà a breve

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Il tema del commissario (per l'emergenza alluvione in Romagna, n.d.r.) è all'ordine del giorno, perché è un modo di procedere in maniera più celere. Il governo si è preso qualche giorno, e penso che sarà fatto in tempi brevissimi". Lo ha detto Cristian Camisa di Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata) al termine dell'incontro delle realtà romagnole con il governo sull'emergenza alluvione.

"Abbiamo apprezzato che il governo abbia messo a disposizione in pochi giorni 2 miliardi di euro - ha proseguito Camisa -.

Ogni Ministero si è attivato per stanziare fondi su specifici temi. Io penso che le tematiche saranno legate alla velocità e alla semplificazione. Tutto quello che sarà fatto in tempo breve, permetterà una ripartenza quanto prima".

"Per quanto riguarda le misure - ha concluso Camisa -, una delle più importanti è la cassa integrazione in deroga. Il governo ha messo a disposizione 580 milioni di euro, oltre al blocco delle cartelle. Io direi che l'esecutivo abbia dato risposte esaustive, ed è un ottimo punto di partenza". (ANSA).