L'Inail stanzia 854mila euro per la formazione in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Stanziato per il Piemonte un budget di oltre 854mila euro dall'Inail per finanziare la formazione per la prevenzione. Da ieri è stato aperto lo sportello informatico per la registrazione dei formatori che intendono presentare la domanda per attività formative per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori per la sicurezza territoriale, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. (ANSA).