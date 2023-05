Inps, il 46,6% famiglie con sussidio ha un solo componente

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il 46,65% delle famiglie che ha ricevuto ad aprile il reddito o la pensione di cittadinanza ha un solo componente. E' quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatorio Inps sul sussidio contro la povertà secondo il quale sono 446.372 i nuclei composti da una sola persona che percepiscono l'assegno. Per i componenti tra i 18 e i 59 anni non disabili dal primo settembre 2023 non sarà più possibile percepire il sussidio ma si attiverà la misura chiamata Supporto per la formazione e il lavoro con un assegno che sarà legato a iniziative formative o partecipazione a progetti utili per la collettività. (ANSA).