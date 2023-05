Inps, il 46,6% famiglie con sussidio ha un solo componente (2)

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Le famiglie con il reddito o la pensione di cittadinanza con sei o più componenti sono 15.527 per 99.628 persone coinvolte e un assegno medio di 828,77 euro.

I nuclei con cinque componenti sono 39.406 per 197.030 persone coinvolte e un importo medio di 823,21 euro. Dopo le famiglie con un solo componente il gruppo più numeroso con il sussidio è quello con due componenti con 207.406 nuclei, 414.812 persone e un assegno medio di 561,79 euro.

I nuclei con presenza di disabili sono nel complesso 194.252 e tra questi sono 76.475 quelli con un solo componente.

I nuclei con il reddito di cittadinanza nel complesso sono 851.596 per 605,86 euro medi mentre quelli la pensione di cittadinanza sono 105.221 per 289,86 euro medi. (ANSA).