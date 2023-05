Inps, ad aprile famiglie con Rdc calano a 956.817 (2)

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - L'Inps sottolinea che il 67% dei sussidi è erogato a famiglie residenti nel Sud e nelle Isole. In queste regioni ricevono il reddito o la pensione di cittadinanza 641.224 nuclei per 1.442.929 persone coinvolte e un importo medio di 601,86 euro. Al Nord le famiglie con il sussidio sono 180.550 per 314.675 persone coinvolte e un assegno medio di 494,21 euro mentre al Centro le famiglie che usufruiscono della misura contro la povertà sono 135.043 per 246.560 persone interessate e un assegno medio di 527,88 euro. La provincia italiana con più famiglie con il sussidio è quella di Napoli con 139.900 famiglie e 357.188 persone coinvolte (656,14 l'assegno medio), un numero superiore a quello di tutte le regioni del Centro.

I nuclei che hanno ricevuto almeno una mensilità di reddito o pensione di cittadinanza nel 2023 sono stati 1.136.651 per 2.555.919 persone coinvolte. Nei primi quattro mesi dell'anno sono stati spesi oltre 2,4 miliardi. I dati dell'ultimo mese nel prossimo monitoraggio potrebbero essere rivisti al rialzo (come accaduto per quell precedenti) a causa dei tempi di lavorazione delle domande.

Nei primi quattro mesi del 2023 le domande di sussidio presentate sono state 366.205, in calo del 24,53% rispetto alle 485.264 del monitoraggio fino al mese di aprile dell'anno scorso. (ANSA).