Il Comune di Bari invita a sostenere il welfare col 5x1000

(ANSA) - BARI, 23 MAG - L'assessorato al Welfare del Comune di Bari ha rivolto un appello ai cittadini, affinché decidano di destinare il 5x1000 dell'Irpef a progetti comunali di contrasto alle violenze e discriminazioni su adulti, donne e bambini della città al fine di rafforzare le azioni diffuse attraverso l'attivazione di sportelli di ascolto nelle scuole, borse studio e tirocini formativi, progettualità di condomini sociali per vittime di discriminazioni ma anche l'avvio di progetti sperimentali contro bullismo e cyberbullismo. "Si tratta di un'opportunità in più - spiega il Comune in una nota - che non è alternativa all'otto per mille, per quanti sono interessati a sostenere e rafforzare le azioni di solidarietà sociale contribuendo in prima persona al miglioramento della qualità dei servizi sociali portati avanti dall'amministrazione comunale".

Come ogni anno, i fondi raccolti con il 5x1000 saranno infatti restituiti in forma di progettualità e gestiti da realtà territoriali qualificate con la supervisione dell'assessorato al Welfare e della rete territoriale sanitaria, sociale ed educativa. (ANSA).