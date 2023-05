Destro (Confindustria), sui migranti no agli slogan

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAG - "Sosteniamo da tempo che una politica migratoria fatta bene e senza slogan, con accordi mirati, sarà importante". Lo ha detto stamane a Venezia il presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro, in merito alla mancanza di lavoratori che interessa in modo trasversale il settore manifatturiero e terziario.

"Il tema è molto sentito - ha aggiunto Destro -. La natalità e i numeri sono impietosi, con 1,2 figli per ogni donna italiana, contro una media di 1,5 in Germania e 1,7 in Francia.

Siamo in una decrescita non felice, per questo il tema migratorio è fondamentale". Allo stesso tempo, "il nostro obiettivo è prima di tutto quello di far uscire dal loro guscio i Neet, e lavorare sul mondo delle donne, perché - ha concluso - possono essere impiegate con politiche di welfare che permettano di essere allo stesso tempo lavoratrici e mamme". (ANSA).