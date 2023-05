Confindustria Veneto Est e sindacati insieme per la crescita

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAG - Confindustria Veneto Est, Cgil, Cisl e Uil hanno delineato il cosiddetto 'patto metropolitano', fondato su dialogo e reciprocità, per lanciare un nuovo modello di relazioni industriali che garantiscano coesione sociale, crescita partecipata e sviluppo sostenibile nei territori di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. Il documento è stato siglato stamane nella sede della confederazione degli industriali di Marghera (Venezia).

Tra gli obiettivi ci sono in primis il rafforzamento della contrattazione di secondo livello, il sostegno alla capacità competitiva del sistema industriale, la partecipazione dei lavoratori nell'organizzazione e nelle strategie delle imprese.

Il patto vuole aprire a una sperimentazione sugli orari di lavoro, verso una maggiore flessibilità e conciliazione con i tempi della vita e con la tutela del salario. L'accordo mira ancora a rafforzare i presidi e la formazione per prevenire infortuni e morti sul lavoro, e a innalzare l'occupazione giovanile e femminile, contro ogni forma di discriminazione di genere.

In questo quadro, il documento siglato da Confindustria e rappresentanze sindacali si snoda attorno a quattro capitoli: 'Contrattazione di secondo livello'; 'Sicurezza sul lavoro'; 'Mercato del lavoro e formazione'; 'Sviluppo sostenibile, rigenerazione urbana e territoriale, legalità'. "Il momento storico è importante, con cambiamenti e cigni neri che stiamo affrontando in continuazione - ha commentato il presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro -, basta vedere ciò che è successo in questi giorni in Emilia Romagna, per far capire che non possiamo mai stare tranquilli, ma sempre attenti a quanto accade nel territorio. Siamo alle porte di una rivoluzione industriale, che cambierà il paradigma di fare impresa nel nostro territorio". Il Veneto "affronta in maniera attiva questa fase - ha proseguito - con una visione comune con i sindacati, che parte da presupposti partecipativi, voglia di essere protagonisti di un cambiamento e di una nuova forma di collaborazione". (ANSA).