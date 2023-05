Confesercenti Emilia-Romagna,dal governo risposta importante

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Il Dl Alluvioni dà una prima risposta importante, a partire dalle risorse messe a disposizione delle zone e delle imprese colpite. Troviamo particolarmente utili gli interventi per il lavoro, dalla Cig in deroga al contributo ai lavoratori autonomi, e sul fondo di garanzia".

Così Dario Domenichini, presidente di Confesercenti Emilia Romagna e vicepresidente nazionale.

"Bene pure la sospensione di tributi e mutui, anche se aspettiamo di avere i dettagli della misura per dare una valutazione più precisa. Complessivamente, però, apprezziamo lo sforzo del governo e la tempestività dell'intervento. L'Emilia Romagna si sta già rialzando, ma servono sostegni, soprattutto per le zone più interne. La riviera, invece, è stata meno colpita: la stagione turistica, quindi, non è a rischio: spiagge e strutture ricettive aspettano i turisti a braccia aperte".

(ANSA).