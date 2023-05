Confcommercio, 'lavoro e welfare per fare più figli'

(ANSA) - AREZZO, 23 MAG - L'Italia è un Paese "in piena crisi demografica" dove "le donne non fanno figli, a differenza degli altri paesi europei, dove sono più numerose le donne che lavorano". E' quanto emerge da un'indagine dell'Ufficio Studi di Confcommercio, secondo cui per creare le condizioni per avere più figli servono "più lavoro, più welfare, più strumenti di conciliazione lavoro-famiglia".

La ricerca presentata oggi ad Arezzo al Tdlab 2023, il meeting nazionale delle donne imprenditrici di Confcommercio, rivela che Paesi come Danimarca, Svezia e Islanda hanno un indice di fertilità all'1,7% rispetto all'1,2% dell'Italia, e hanno il 77% di tasso di partecipazione al lavoro, contro il 49% dell'Italia. Spostare il tasso di partecipazione femminile dell'Italia al 60% della media europea o al 65% della Germania "non garantirebbe di avere mediamente più figli per donna - si legge in una nota di sintesi -, ma aprirebbe sicuramente una possibilità".

In generale il tasso di occupazione delle donne in Italia, spiega Confcommercio è pari al 43,6% contro una media europea del 54,1%. "Se il tasso di disoccupazione femminile in Italia (11,1%) venisse portato al valore europeo (7,2%), si avrebbero 433mila donne occupate in più; nel confronto tra le macroaree italiane, il tasso di occupazione delle donne al Sud è pari al 28,9% contro il 52% del Nord". Su 100 donne che lavorano alle dipendenze, emerge dal report, 75 sono occupate nel terziario di mercato. (ANSA).