Cna Fita, nessun disservizio per i taxi durante il Salone

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - "Esistono già strumenti normativi per garantire flessibilità organizzativa al comparto in occasioni di specifici picchi di richieste che arrivano dall'utenza in particolare nei momenti di maggiore flusso in città, a ridosso di tutti i grandi eventi come è stato per il Salone del Libro. In queste occasioni la categoria, che ha una postazione fissa in via Nizza 294, amplia i turni di lavoro e quindi il numero di corse disponibili. Da parte degli operatori c'è quindi il massimo impegno per garantire i migliori standard di servizio". Lo precisa la Cna Fita.

"Noi siamo a tutti gli effetti imprese private che effettuano un servizio pubblico e, come per qualsiasi altro comparto produttivo, il nostro scopo è far lavorare il più possibile i nostri mezzi. A perderci sono anche i tassisti che dimezzano le corse, imbottigliati nel traffico" spiega spiega Claudio Bontempi, presidente dei tassisti Cna Fita. "Il problema è di viabilità in particolare lungo il tratto di via Nizza e via Ventimiglia che sono vie praticamente a una sola corsia, complicata dalla pioggia e quindi questo dovrebbe essere preso in considerazione dall'amministrazione comunale. I tassisti con il loro lavoro hanno sicuramente mitigato il disservizio che ha riguardato il trasporto pubblico a 360 gradi" conclude Costantino Spataro, responsabile Cna Fita. (ANSA).