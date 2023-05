Borsa: l'Europa fiacca dopo gli indici Pmi, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Mercati azionari del vecchio continente poco mossi dopo la raffica di indici Pmi europei: la Borsa più debole è quella di Parigi che scende dello 0,7%, seguita da Milano in ribasso dello 0,3% nell'indice Ftse Mib.

In calo dello 0,2% Madrid e dello 0,1% Francoforte, con Amsterdam, Londra e Mosca piatte. In rialzo dello 0,3% Atene che guarda agli sviluppi dopo le elezioni politiche.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni resta stabile sui 185 punti base, con il gas in calo poco sopra quota 29 euro al Megawattora e qualche escursione anche sotto questa soglia.

In questo clima in Piazza Affari Mps sale dell'1,7%, con Diasorin e Saipem in rialzo oltre il punto percentuale. Debole Moncler in ribasso del 2%.

In tenuta la Juventus dopo una partenza negativa in seguito alla sentenza del 'processo' sportivo che le ha inflitto 10 punti di penalizzazione in campionato, mentre è in rialzo del 4% attorno a quota 0,22 euro il titolo di Banca Profilo dopo l'accordo con Twenty First Capital sulla cessione di una quota del 29% a 0,2637 euro per azione.

In Europa piatta Prosieben dopo le ricostruzioni di stampa non confermate secondo le quali avrebbe riavviato colloqui con Sky per una fusione delle loro attività in Germania. Il primo azionista del gruppo tedesco Mfe-Mediaset cede attorno all'1% in Piazza Affari. (ANSA).