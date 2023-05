++ Meloni, 580 milioni per la Cig fino a 90 giorni ++

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Nel decreto legge varato dal Consiglio dei ministri è prevista "la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una misura coperta fino a 580 milioni di euro. E c'è anche una una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, con copertura fino a 300 milioni di euro". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il Consiglio dei ministri, illustrando il decreto legge al tavolo con il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e le parti sociali della regione. (ANSA).