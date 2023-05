Tributaristi-Confassociazioni, 'il fisco va semplificato'

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Semplificazione e cancellazione di adempimenti, tra cui l'invio delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe)", nonché modifica allo Statuto dei diritti del contribuente per elevare la legge rango costituzionale ed "aiuto immediato alle famiglie in tema di versamento di imposte personali e contributi": sono alcuni punti della memoria che il presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, che ricopre anche la carica di vicepresidente vicario di Confassociazioni ha inviato alla Commissione Finanze della Camera in merito alla riforma fiscale. Lo si legge in una nota. Fra le proposte espresse quelle che riguardano "il nuovo sistema di controllo per le compensazioni dei crediti fiscali, con semplificazione e contestuale maggior contrasto alle frodi e la detrazione delle spese per la formazione dei giovani professionisti in regime forfettario".

Per Alemanno la riforma "deve essere strutturale e basata sui seguenti capisaldi: certezza e stabilità normativa, semplificazione, riduzione della pressione fiscale ed equità.

Una riforma che non solo non è più rinviabile per migliorare il rapporto fisco-contribuente, sia per le famiglie che per il settore produttivo, ma anche per dare credibilità agli investitori esteri e ai mercati finanziari." Dopo aver consegnato la memoria alla Camera, il presidente di Confassociazioni Angelo Deiana ha dichiarato: "In questo importante frangente non potevamo che affidarci a chi con la materia fiscale si confronta ogni giorno, e ha dimostrato negli anni di saper ben evidenziare le concrete esigenze di una riforma che deve porre al centro la tutela e gli interessi dei cittadini-contribuenti", termina la nota. (ANSA).