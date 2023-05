Salvini, moratoria fisco e scadenze in decreto Emilia Romagna

(ANSA) - AGRIGENTO, 22 MAG - "Stiamo lavorando come matti per riaprire nel minor tempo possibile strade, autostrade e ferrovie in Emilia Romagna. Tutti i ministri, ognuno con il suo pezzettino, stiamo costruendo il decreto di domani. Ci saranno i rinvii delle scadenze fiscali, ci sarà una moratoria sul fisco, sulla banca e sulle scadenze che i cittadini non possono rispettare. Ho visto, ad esempio che le province chiedono solo per le strade provinciali 200 milioni subito. Cercheremo di fare il possibile, stiamo costruendo, in questi minuti, il decreto".

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. (ANSA).