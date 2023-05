Precari e pensioni,Usb Firenze illustra ragioni dello sciopero

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - La stabilizzazione dei precari, un aumento di 300 euro in busta paga, 32 ore di lavoro a parità di salario, l'età pensionabile a 62 anni e 1000 euro al mese per le pensioni minime. E' quanto chiede l'Usb Firenze in relazione allo sciopero generale che è stato indetto per il 26 maggio. Le proposte sono state presentate nel corso di una conferenza stampa dai rappresentanti di Usb Firenze Dario Furnari, Miriam Amato e Mario Carluccio: era presente anche il consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi.

"La parola d'ordine - hanno spiegato i rappresentanti Usb Firenze - è 'Abbassate le armi, alzate i salari'. Il Paese vive una fase drammatica. Inflazione stabilmente a doppia cifra, carovita, precarizzazione del lavoro, disoccupazione e morti sul lavoro in costante aumento. Con lo sciopero intendiamo riaffermare il protagonismo del mondo del lavoro. È necessaria una nuova stagione di conflitto per riconquistare diritti inalienabili: salario, salute, istruzione, casa".

"A Firenze tante vicende danno ragione alla necessità della mobilitazione lanciata da Usb - ha spiegato Palagi -. Dalle condizioni di precarietà, nel settore turistico-ricettivo come negli appalti, al costo della vita (basta pensare all'emergenza abitativa e alle tende di fronte alle sedi universitarie). Uno sciopero è sempre un sacrificio per le lavoratrici e i lavoratori, implica la rinuncia a una parte del proprio stipendio. È però uno dei pochi strumenti a disposizione, di fronte a un sistema politico e istituzionale incapace di trovare le risorse necessarie per tutelare i bisogni delle classi lavoratrici". (ANSA).