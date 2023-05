Ocse, debiti pubblici in calo dopo Covid, saliranno nel 2023

(ANSA) - PARIGI, 22 MAG - "Il fabbisogno di prestiti sovrani nell'area Ocse è diminuito in modo significativo nel 2021 e nel 2022 dai livelli record registrati nel primo anno della crisi da Covid-19, poiché le politiche di sostegno fiscale legate alla pandemia sono state ritirate": è quanto scrive l'Ocse nel rapporto 'Sovereing Borrowing' presentato oggi a Parigi. "Dopo il calo per due anni consecutivi, si prevede che il fabbisogno di prestiti sovrani aumenterà nel 2023 in un contesto di prospettive di crescita deboli e aumento dei tassi di interesse". (ANSA).