Ocse, debiti pubblici in calo dopo Covid, saliranno nel 2023 (2)

(ANSA) - PARIGI, 22 MAG - Secondo l'Ocse, i bisogni di prestiti sovrani lordi aumenteranno del 6% nel 2023, per "raggiungere un totale di 12.900 miliardi di dollari contro i 12.200 miliardi di dollari nel 2022". Anche i fabbisogni di prestiti sovrani netti, prosegue l'organismo internazionale con sede a Parigi, "dovrebbe crescere nel 2023, per passare da 10.200 miliardi di dollari nel 2022 a 10.600 miliardi quest'anno. "L'anno 2023 segna la fine di un lungo periodo di condizioni di finanziamento favorevoli per gli emettitori sovrani che si adattano a nuove realtà e ad un ambiente di mercato in rapida evoluzione a cui si aggiungono, tra l'altro, le ripercussioni economiche e finanziarie della guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina", ha dichiarato il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, aggiungendo che "questi ultimi sviluppi mostrano l'importanza di disporre di cornici istituzionali credibili per la gestione del debito nonché l'importanza che i gestori del debito pubblico abbiano la capacità di adattarsi e reagire all'evoluzione delle condizioni di mercato". (ANSA).