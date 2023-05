Fisco: Testa (Fdi),riforma rivoluzionaria, attesa da decenni

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Come ho avuto modi di dire oggi al Dla Piper Tax day alla Camera, ritengo che la delega fiscale del governo Meloni sia estremamente coraggiosa e di ampio respiro.

Parliamo di una vera rivoluzione da troppi anni attesa dai contribuenti, dalle imprese e dagli operatori del settore. Per l'esecutivo Meloni la riforma fiscale rappresenta un caposaldo imprescindibile per dare sostegno alla ripresa economica del Paese, attraverso una riduzione degli adempimenti fiscali e delle aliquote dell'Irpef e dell'Ires, il superamento dell'Irap e la revisione degli attuali 226 crediti di imposta. Per Fratelli d'Italia semplificare le norme, e dunque la vita del contribuente, è fondamentale per ridurre la burocrazia tributaria in Italia. Da questa settimana con il termine della fase emendativa si entrerà nel vivo per portare a casa una riforma davvero epocale". Lo dichiara Guerino Testa, deputato di Fratelli d'Italia e segretario della commissione Finanze a Montecitorio. (ANSA).