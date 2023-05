Fisco: Confedilizia, serve attenzione su tax expenditures

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Sulle coperture per la riforma fiscale Confedilizia invita a operare con estrema attenzione sulle cosiddette "tax expenditures", essendo tra le stesse comprese detrazioni e deduzioni concernenti oneri essenziali delle persone, che ne vanno a ridurre la capacità contributiva.

Lo ha indicato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa in audizione alla commissione Finanze.

La Confederazione della proprietà immobiliare rileva inoltre che il disegno di legge delega del Governo non contempla un intervento sulla fiscalità locale, che si renderebbe invece necessario non solo per ridurre il carico di due tributi come l'Imu e la Tari (che insieme pesano per oltre 30 miliardi di euro l'anno), ma anche per rendere più razionale ed efficiente il rapporto fra enti locali e contribuenti.

Giudizio positivo della Confederazione della proprietà anche sulla prevista razionalizzazione dei tributi indiretti sugli atti immobiliari nonché sull'adozione di nuovi strumenti per facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi. Perplessità, invece, sulla revisione "troppo timida" delle modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari (si imporrebbe l'esclusiva richiesta del tributo alla parte soccombente).

