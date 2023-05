Fisco: Cgia, molisani tra i più furbetti d'Italia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 MAG - In Molise, ogni 100 euro di gettito fiscale incassato, se ne evadono 17,4 per un totale di 440 milioni di euro. E' quanto emerge da una rilevazione della Cgia di Mestre, relativa al 2020, su dati del ministero dell'Economia e Finanza e Istat. A livello regionale la situazione più critica si registra nel Sud: nella classifica di euro evasi ogni 100 euro incassati, in Puglia se ne 'perdono' 19,2 euro, in Campania 20 e in Calabria 21,3. In questa particolare graduatoria il Molise si colloca al quinto posto in Italia. Si tratta di cifre doppie rispetto a quelle che si registrano in Friuli Venezia Giulia (10,6 euro), in Provincia di Trento (10,2 euro) e in Lombardia (9,5 euro). Il territorio nazionale più fedele al fisco è la Provincia di Bolzano che presenta un'evasione di 9,3 euro ogni 100 incassati. (ANSA).