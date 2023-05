Fisco: Ance, tuteli casa e stimoli investimenti in sicurezza

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Riteniamo che la revisione del quadro normativo fiscale sia un'occasione imperdibile per addivenire ad un fisco che tuteli, in via strutturale, beni fondamentali quali la casa e che funga da stimolo agli investimenti nella messa in sicurezza e nella riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, nel pieno rispetto del principio sancito dall'art.41 della nostra Costituzione, che riconosce la tutela dell'ambiente come interesse pubblico". Lo ha sottolineato la vicepresidente Ance per l'economico, fiscale, tributario, Vanessa Pesenti, in audizione sulla delega fiscale alla commissione Finanze della Camera.

"Fondamentale, altresì, il superamento delle 'barriere fiscali' al mercato delle locazioni abitative, che oggi ne impediscono l'accesso agli operatori professionali a discapito di un'offerta in linea con le mutate esigenze e i cambiamenti strutturali della popolazione italiana, nonché di tutti quei meccanismi che incidono sulla liquidità delle imprese", ha aggiunto. "In questo senso, l'attuale disegno di legge già contiene alcuni principi ispiratori che potrebbero essere ulteriormente declinati per fornire adeguata risposta alle esigenze di cittadini ed imprese, che vedono nella riforma un'opportunità di sviluppo e progresso verso un sistema più equo ed efficiente", ha detto Pesenti.

L'Ance, ha detto puntualizzato, condivide l'impianto generale del progetto di riforma per quanto riguarda gli obiettivi di stimolo alla crescita, razionalizzazione del sistema tributario e semplificazione degli adempimenti e lotta all'evasione. (ANSA).