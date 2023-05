Fisco: Ance, proroga split payment peserà su liquidità imprese

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "La proroga dell'applicazione dello split payment è una doccia fredda che peserà sulla situazione finanziaria delle imprese di costruzioni, già alle prese con gravi problemi di liquidità dovuti ai ritardi nell'erogazione delle compensazioni per il caro materiali, e mette in discussione il principio della neutralità dell'Iva per le imprese, che dovrebbe essere uno dei cardini della riforma in tema di imposta sul valore aggiunto". Lo ha sottolineato la vicepresidente Ance per l'economico, fiscale, tributario, Vanessa Pesenti, in audizione alla commissione Finanze della Camera sul ddl delega per la riforma fiscale.

"La misura, nata con l'intento di combattere l'evasione Iva, dovrebbe essere ormai del tutto inutile vista l'introduzione della fatturazione elettronica, che ha permesso allo Stato di recuperare gettito Iva. Se togliamo altra liquidità alle imprese che hanno il difficile e fondamentale compito di realizzare i lavori del Pnrr, e non solo, rischiamo di mettere a repentaglio centinaia di opere", ha detto Pesenti, sottolineando che "la proroga doveva essere accompagnata, quantomeno, da una preventiva revisione del sistema e della tempistica dei rimborsi Iva". "Diventa, quindi, essenziale che tale ambito della delega trovi un percorso di prioritaria ed immediata attuazione, così da fornire alle imprese quantomeno uno strumento d'ausilio per arginare gli effetti negativi che il meccanismo arreca sul loro equilibrio finanziario. Lo stesso sistema dei rimborsi Iva - ha aggiunto - va anche alleggerito di quei costi amministrativi (es. fideiussione o visto di conformità), che gravano sulle imprese nel procedimento di legittimo recupero di quanto versato in eccesso all'Erario". (ANSA).