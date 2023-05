Fisco: Ance, estensione cedolare secca del tutto insufficiente

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Per ciò che concerne il reddito da locazione, sebbene il testo del provvedimento faccia riferimento all'estensione della cedolare secca per le locazioni di immobili non abitativi promosse dalle persone fisiche, ciò appare del tutto insufficiente per rispondere alle attuali esigenze di ampliare il mercato degli affitti, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo". Lo ha detto la vicepresidente Ance per l'economico, fiscale, tributario, Vanessa Pesenti, in audizione sulla riforma fiscale.

"Infatti, una politica delle locazioni efficace deve puntare ad un duplice obiettivo: da un lato potenziare l'offerta di abitazioni in locazione, in modo da allineare il mercato italiano al mercato europeo, caratterizzato da un'offerta quantitativamente molto più alta; dall'altro migliorare la qualità in modo da soddisfare le nuove esigenze abitative che, nel corso degli ultimi tempi, anche a seguito della pandemia, hanno subito un'evoluzione importante, orientandosi sempre più verso soluzioni sul genere co-working e co-living", ha detto Pesenti. "Tali bisogni - ha aggiunto - possono essere soddisfatti unicamente da operatori professionali, gli unici in grado di offrire soluzioni "integrate e di qualità", e che oggi, invece, scontano una tassazione elevata e penalizzante". (ANSA).