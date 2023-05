Fisco: Ance, arrivare a riforma Superbonus e bonus edilizi

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "E' necessario pervenire ad una riforma del Superbonus e degli altri bonus edilizi che garantisca il raggiungimento dell'interesse pubblico richiesto dall'Europa, consentendo l'accesso a tutti i contribuenti, pur collegandone l'importo al reddito del beneficiario ed iniziando con l'incentivare prioritariamente la riqualificazione degli edifici in classe energetica più bassa". Lo ha detto la vicepresidente Ance per l'economico, fiscale, tributario, Vanessa Pesenti, in audizione sulla riforma fiscale.

"Su questo tema fondamentale, l'Ance è già pronta con un progetto di messa a sistema e rimodulazione dei bonus diretto a privilegiare gli interventi di ristrutturazione di interi edifici in chiave energetica ed antisismica, con garanzia di piena copertura, da parte dello Stato, dei costi a carico dei soggetti a più bassa capacità reddituale. L'obiettivo è quello di rendere sostenibile nel tempo l'impatto degli incentivi sulle finanze pubbliche, stanziando annualmente appositi fondi a copertura degli stessi e prevedendo adeguati meccanismi di controllo dei costi e dei benefici per l'Erario", ha detto Pesenti.

"Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali, è sicuramente apprezzabile il fatto che il testo riconosce, in linea con quanto sostenuto dall'Ance, l'importanza della tutela del 'bene casa' e degli interventi di risparmio energetico e messa in sicurezza sismica degli immobili", ha evidenziato la vicepresidente dell'Ance. "Si tratta - ha aggiunto - di una priorità sostenuta dall'Ance in ogni occasione in cui ci si è confrontati sul tema delle tax expenditures e dalla quale si deve partire per una compiuta riforma degli incentivi in edilizia". (ANSA).