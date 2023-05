Digitale, intesa periti industriali-presidenza del Consiglio

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Periti industriali in campo per la trasformazione digitale del Paese, in particolare per favorire l'avanzamento delle attività del "Piano Italia a 1 Giga", l'iniziativa del governo per realizzare infrastrutture di rete a banda ultra-larga che garantiscano da qui al 2026, la velocità di trasmissione di almeno 1 Gbit/s sul territorio nazionale: è stato siglato, infatti, il protocollo d'intesa fra il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati con il Dipartimento per la trasformazione digitale (Dtd) della presidenza del Consiglio e con le società Infratel Italia, Tim e Open Fiber.

La partnership, recita una nota, "si concentrerà su diverse aree di collaborazione e impegna innanzitutto il Consiglio nazionale di categoria, con il supporto dei rispettivi Ordini territoriali, a istituire appositi elenchi con i nominativi dei professionisti che hanno le competenze adeguate alla materia"; in tal modo, gli Ordini potranno mettere a disposizione di chi ne farà richiesta l'elenco dei professionisti anche ai soggetti aggiudicatari delle gare in subconcessione, per il conferimento dei successivi incarichi.

"La collaborazione tra pubblico e privato, combinando l'esperienza e la competenza delle professioni tecniche con l'impulso fornito dal Dipartimento per la trasformazione digitale", ha commentato il presidente dei periti industriali Giovanni Esposito sarà fondamentale per guidare questa trasformazione e sfruttare appieno le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali. Come categoria siamo da tempo impegnati su questo fronte che rappresenta la vera sfida dell'intero paese in termini di sviluppo economico, di innovazione e di inclusione sociale. Lavoreremo per garantire che l'Italia sia all'avanguardia nella connettività ultraveloce e nello sfruttamento delle opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Ringrazio i diversi partner firmatari del protocollo e, naturalmente, il capo del Dipartimento Angelo Borrelli", ha concluso Esposito. (ANSA).