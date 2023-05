ANSA-BOX/Domani in cdm commissari enti, Castro verso l'Inps

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare domani la nomina dei commissari degli enti previdenziali: alla guida dell'Inps dovrebbe arrivare Maurizio Castro, manager ed ex senatore del Popolo della libertà (2008-2013) e grande esperto di relazioni industriali mentre sull'Inail la decisione non è ancora presa ma resta in pole position Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl. La decisione di domani dà l'avvio al cambio della governance prevista dal decreto pubblicato in Gazzetta il 10 maggio. I commissari assumeranno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione. Decadranno con effetto immediato i presidenti, i vicepresidenti e i cda degli enti mentre i direttori generali resteranno in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione che proporranno la nomina dei nuovi direttori al ministro del Lavoro entro 45 giorni. I commissari cambiano i regolamenti entro 90 giorni.

La nuova governance prevede che il consiglio di amministrazione degli enti sia composto, oltre che dal presidente dell'Istituto che lo presiede, da quattro membri (in luogo dei tre attuali) che dureranno in carica quattro anni.

Oltre a proporre la nomina del direttore generale al ministro i consigli di amministrazione predispongono il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Gli organi possono essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. (ANSA).