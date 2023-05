Sud: Rosa (FdI), il governo stanzia 400 milioni per le pmi

(ANSA) - POTENZA, 20 MAG - "Il governo Meloni ha nel cuore lo sviluppo delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e lo dimostra coi fatti stanziando 400 milioni di euro per innovazione, risparmio energetico e tutela dell'ambiente". Lo ha scritto, in una nota, il senatore Gianni Rosa (Fratelli d'Italia).

"Ai fini della valutazione della finanziabilità - ha aggiunto il parlamentare eletto in Basilicata - sono riconosciuti significativi anche i punteggi premiali per i progetti aventi ad oggetto l'efficientamento energetico dell'impresa e che consentano un risparmio energetico almeno pari al 5%, nonché per quelli finalizzati a introdurre nel processo produttivo soluzioni legate all'economia circolare. Analoghe premialità sono altresì riconosciute per i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici individuati. Insomma - ha concluso Rosa - una dimostrazione pratica dell'interesse che l'esecutivo ha per il Sud e per le sue pmi, lo sviluppo e la transizione al centro dell'interesse del Meridione d'Italia". (ANSA).