Maltempo: Legacoop Romagna, oltre 100 le cooperative colpite

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAG - Sono "oltre un centinaio" le cooperative colpite dal maltempo che si è abbattuto sulla Romagna. E' quanto rende noto Legacoop Romagna secondo cui si tratta di imprese che operano nei settori dell'agroalimentare, dei servizi, delle costruzioni, dell'industria, dei trasporti e della logistica, nel sociale, nel campo culturale, nel turismo, nella pesca e nella grande distribuzione organizzata. Nel dettaglio si tratta di 39 cooperative di Forlì-Cesena, 51 di Ravenna e 12 di Rimini.

Cooperative che nel 2021, osserva l'associazione, "avevano sviluppato un valore della produzione di 5.424.924.000, associando 271.600 soci e impiegando oltre 20.000 lavoratori".

In particolare, osserva Legacoop Romagna, "il comparto agricolo è ormai in ginocchio in tutte le sue filiere, dall'ortofrutta, alle sementi, al settore vitivinicolo, con impatti che si estendono dalla produzione, alla lavorazione e trasformazione. Le prime stime, in aggiornamento, lasciano già intravedere un crollo delle produzioni estive e autunnali, con conseguenze molto pesanti non solo sui soci produttori ma anche sull'occupazione, a partire da quella stagionale".

Di fronte alla situazione determinata dall'alluvione Legacoop Romagna "torna a chiedere l'emanazione di una legge speciale di sostegno ai territori colpiti, che abbia le caratteristiche della massima urgenza". Inoltre, viene evidenziato, superata la fase dell'emergenza occorrerà dare attuazione, ricorrendo magari a una "urgente riconversione dei fondi non utilizzati o non ancora programmati del Pnrr, ad un Piano per la ricostruzione, la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio, a contrasto del dissesto idrogeologico, con particolare riferimento alle frane e al reticolo idrografico". (ANSA).