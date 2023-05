Maltempo: Confindustria Firenze, aiuti per aziende Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - "Siano incluse anche le imprese dell'Alto Mugello negli aiuti allo studio del Governo per i territori colpiti dal maltempo". E' quanto chiede in una nota il presidente di Confindustria Firenze, Maurizio Bigazzi, all'indomani dello stato di emergenza regionale dichiarato ieri.

"Il nostro pensiero va alle vittime e a tutta la popolazione dell'Emilia Romagna - afferma - che sta affrontando questa durissima prova con dignità e grande forza d'animo. Difficile è anche la situazione in Alto Mugello, sia per gli abitanti che per le imprese. E per queste ultime a pesare, nelle prossime settimane saranno anche le difficoltà nei collegamenti che dovranno scontare; per questo è importante che anche i territori di Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Fiorenzuola e San Godenzo siano inclusi nei provvedimenti allo studio del Governo".

(ANSA).