Maltempo: Ali-Confcommercio, sostenere anche le librerie

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Ali lancia un appello alle istituzioni, agli editori, alle associazioni italiane facenti parte della filiera libraria, affinché si intervenga prontamente per sostenere le librerie e le cartolibrerie dei territori alluvionati così come è avvenuto in altre occasioni, come Venezia o durante il Covid. Il territorio dell'Emilia Romagna è un pezzo importante della nostra Nazione e pensare che in quel territorio non sia più garantito il servizio di distribuzione del libro ci rattrista molto. Ci auguriamo che ci sia una risposta immediata". Così, in una nota, il presidente di Ali-Confcommercio, Paolo Ambrosini. (ANSA).