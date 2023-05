Ex Ilva: Usb, collocate in Cigs figure essenziali per lavori Aia

(ANSA) - TARANTO, 20 MAG - "Dopo le notizie delle ultime ore, appare evidente come Acciaierie d'Italia voglia ancor più rallentare i lavori di ambientalizzazione adducendo problemi tecnici che ci lasciano alquanto perplessi; ci chiediamo come sia possibile fare a meno di tutti i tecnici che seguono i lavori Aia per due giorni a settimana. Stessa cosa vale per i tecnici sicurezza (SIL) e ambiente (ECO)". Lo sottolineano Bruno Sante e Luciano Falvo Esecutivo di Fabbrica Usb dello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto in merito all'aumento della cassa integrazione comunicato nei giorni scorsi dall'azienda nonostante la ripartenza dell'Altoforno 2.

"Le manutenzioni - aggiungono - sono scarse ed inefficaci, in molti casi i manufatti installati per gli adeguamenti sono in stato di totale abbandono. E' ora di dire basta all'ennesimo ricatto occupazionale perpetrato nei confronti dei lavoratori".

"Il micidiale mix di ristrutturazione e riduzione al minimo degli organici - concludono - tende a far ritornare alla condizione servile i dipendenti e noi non vogliamo che alcuna fabbrica produca i nuovi schiavi del terzo millennio". (ANSA).