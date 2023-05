Confartigianato, per finale viola raddoppiati prezzi voli Praga

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - "I prezzi dei voli dalla Toscana per Praga sono raddoppiati poche ore dopo la vittoria della Fiorentina: giovedì sera 400, ieri già oltre 700. C'è la corsa ad accaparrarsi passaggi aerei". E' quanto spiega, in una nota, Irene Floris presidente di Confartigianato Turismo. I viola il prossimo 7 giugno saranno impegnati nella finale di Conference League a Praga contro il West Ham.

"La finale - aggiunge Floris - cade di mercoledì e pre-chiusura scuole, quindi, di norma i prezzi per volare a Praga sono (anche per diretti) 200 euro. Per avere un diretto si parte da Pisa il 7 a partire da 334 euro (senza bagaglio, senza nulla) ma è il costo del solo volo di andata". (ANSA).