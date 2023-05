Banche: Abi, cresce l'impegno contro i crimini informatici

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Si rafforza ulteriormente l'impegno del mondo bancario nella lotta ai crimini informatici. Lo afferma l'Abi evidenziando come nel 2022 sia cresciuta notevolmente la capacità delle banche di bloccare le transazioni fraudolente e si sia ridotto significativamente il numero e il valore delle frodi informatiche in banca anche attraverso le iniziative svolte dai singoli operatori che quelle condotte in cooperazione tra gli operatori stessi e le istituzioni.

Dallo studio del CERTFin (Computer Emergency Response Team del settore finanziario italiano presieduto dalla Banca d'Italia e dall'Abi e operato da ABI Lab) 'Sicurezza e frodi informatiche in banca - Come prevenire e contrastare attacchi informatici e frodi sui canali digitali' emerge che la maggior parte delle realtà analizzate ha indicato per il 2023 un aumento o una stabilità della spesa destinata sia alla sicurezza dei canali remoti, sia al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e protezione interni a ciascuna banca. Il 55% delle risorse stanziate dalle realtà rispondenti per progetti/interventi legati al contrasto e alla prevenzione delle frodi informatiche sarà destinato a interventi volti a incrementare i livelli di sicurezza dei servizi, mentre il 26% sarà destinato all'evoluzione dei servizi per la clientela anche in ottica busines. La quota di budget destinata a interventi per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa resta stabile al 19%.

Le banche rispondenti sono state fortemente impegnate in iniziative di sensibilizzazione indirizzate alla clientela retail, il 96% ha affrontato nel 2022 il tema dell'utilizzo sicuro degli strumenti di pagamento e della gestione sicura dell'identità, l'83% si è concentrata anche sull'utilizzo sicuro dei dispositivi mobili (smartphone, tablet, laptop), e il 79% sulla sicurezza dei dispositivi connessi alla rete. Per quanto riguarda la clientela corporate, la totalità delle banche ha sensibilizzato la propria clientela sull'utilizzo sicuro degli strumenti di pagamento, la sicurezza dei dispositivi connessi alla rete (94% dei casi) e la gestione sicura dell'identità (89%).

Inoltre, lo studio ha evidenziato che le banche promuovono attività di sensibilizzazione nei confronti della clientela almeno semestralmente, sui rispettivi portali di internet banking (per il 100% dei casi), attraverso mobile app (per il 92%), canale e-mail e/o Sms (79%), le filiali (71%) e i social network (67%). (ANSA).