ANSA-BOX/Settimana mercati, da indici Pmi segnali sul Pil

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - La prossima settimana i principali dati macro da monitorare perchè potrebbero influenzare i mercati saranno i Pmi preliminari di maggio delle principali economie, con focus particolare sul settore manifatturiero.

Il dato, che sarà diffuso martedì, dovrebbe restare in contrazione in diversi Paesi (Eurozona, UK e Giappone). Nel Regno Unito sarà importante il dato sull'inflazione di maggio per i riflessi che potrebbe avere sulle future decisioni BoE, ricordano gli analisti di Mps Capital Services. Il consenso degli economisti prevede una brusca frenata del dato generale (8,2% da 10,1%), a fronte di un dato "core" in lieve ridimensionamento (6% da 6,2%).

Nell'Eurozona è atteso l'indice Ifo sulla fiducia degli imprenditori tedeschi (mercoledì), la seconda lettura sul Pil tedesco (giovedì) e vari indicatori di fiducia.

Negli Usa il dato principale è costituito dall'indice Pce (personal consumption expenditure) core di aprile, che misura l'aumento medio dei prezzi per i consumi personali interni atteso in lieve rallentamento (4,5% da 4,6%), che rappresenta, secondo gli analisti, la variabile preferita dalla Fed per monitorare l'andamento dell'inflazione. Sono in programma anche numerosi indici manifatturieri regionali (Richmond Fed, Fed Kansas City, Chicago Fed) che forniranno indicazioni in vista dell'Ism manifatturiero in calendario il primo giugno. Per finire giovedì è in programma la seconda lettura del Pil relativo al primo trimestre, atteso invariato all'1,1% trimestre su trimestre annualizzato in linea con la prima lettura.

Sul fronte banche centrali sono attesi i verbali Fed relativi alla riunione di maggio (mercoledì) importanti per capire quanto è unito il comitato sull'ipotesi di una pausa a giugno. Inoltre, non mancheranno varie dichiarazioni di esponenti Fed e Bce.

Giovedì è in calendario la riunione della banca centrale della Turchia. (ANSA).