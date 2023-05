++ Maltempo: Urso al lavoro per rafforzare garanzia Fondo Pmi ++

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Proseguono i contatti tra il ministro Adolfo Urso e le istituzioni regionali, in particolare con l'assessore allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna Vincenzo Colla, e le organizzazioni delle imprese del territorio. Secondo quanto si apprende, un primo intervento a sostegno del sistema produttivo potrebbe prevedere, già nel dl di martedì, una misura per rendere gratuita la garanzia del Fondo Centrale per le imprese e incrementerebbe la misura della garanzia rilasciata dal Fondo fino a percentuali massime consentite dalla normativa Ue sugli aiuti di Stato. (ANSA).