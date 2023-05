Tajani, 'il Ddl made in Italy aiuterà le imprese in Italia'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Il Ddl sul Made in Italy "sarà un testo che aiuterà in particolare le imprese in Italia" e "naturalmente si lavorerà insieme per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'esportazione dei nostri prodotti". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in occasione dell'evento "Le Giornate del Made in Italy Digitale" promossa congiuntamente dal ministero degli Affari Esteri con l'agenzia Ice e Amazon.

Tajani ha aggiunto che il ministero degli Esteri "è pronto a collaborare con gli altri ministeri per un testo che permetta di rafforzare la posizione delle nostre imprese". (ANSA).