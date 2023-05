Sud: Roscio (Intesa Sanpaolo), vicini alle Pmi del Mezzogiorno

(ANSA) - SORRENTO, 19 MAG - "La nostra banca sostiene da sempre la crescita economica del Mezzogiorno, che rappresenta la settima area europea in ambito manifatturiero e ospita un quarto delle filiere del Paese". Lo ha detto Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, durante il Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento.

"Incentiviamo i processi di indipendenza energetica delle Pmi attraverso il nostro programma 'Motore Italia Transizione Energetica' che prevede linee di finanziamento dedicate.

Inoltre, grazie a un plafond di 5 miliardi di euro, favoriamo gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali meridionali per rafforzare la competitività del nostro sistema portuale nel Mediterraneo, un mare che intercetta il 20% del traffico marittimo globale e gestisce il 27% delle rotte commerciali dei container. Abbiamo infine già accompagnato quasi 7.000 imprese ad aggiudicarsi bandi del Pnrr, in un'ottica di rinnovata collaborazione tra pubblico e privato". (ANSA).