Schifani, da giunta sostegno concreto a Pmi e professionisti

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - "I provvedimenti varati dalla giunta vanno in direzione del concreto sostegno alla piccole e medie imprese siciliane e ai liberi professionisti, molti dei quali ancora scontano le grosse difficoltà dopo il lungo periodo pandemico e in questa difficile fase di congiuntura economica".

Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani con riferimento alle delibere che riguardano gli aiuti alle imprese siciliane per complessivi 155 milioni, approvate ieri dalla giunta di governo.

"Li mettiamo a disposizione - aggiunge - riprogrammando fondi del Po Fesr 2014/20 e del Piano sviluppo e coesione finanziato dall'Fsc. Diamo maggiore certezza alle aziende riattivando il Fondo di garanzia per le Pmi, estendiamo ad altri operatori economici gli aiuti per l'emergenza covid e sosteniamo ulteriormente i Confidi" (ANSA).