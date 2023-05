Orsini (Confindustria), riforma fisco, rivedere sanzioni penali

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Confindustria ha spesso ribadito la necessità di controlli più efficaci e di sanzioni rigorose in presenza di illeciti accertati, ma al contempo ha richiamato l'attenzione sulla necessità di salvaguardare i valori della continuità produttiva e occupazionale", dice Emanuele Orsini, vicepresidente per il credito, la finanza e il fisco intervenuto al Festival della Giustizia Penale a Sassuolo.

Il decreto 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti "è stato uno dei primi strumenti adottati per incentivare le imprese a dotarsi di un'adeguata organizzazione interna al fine di prevenire i reati, ma registriamo purtroppo - evidenzia - un approccio repressivo, con un susseguirsi di interventi normativi che non sempre garantiscono sufficiente certezza anche a chi adotta questi modelli. È per noi, dunque, necessario razionalizzare il catalogo dei reati, restituendo all'impianto normativo la sua logica originaria e conferendo maggiore certezza ai modelli.

Andrebbero inoltre rivisti i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, affinché si valutino anche le condizioni economiche dell'ente e gli effetti che tali misure potrebbero avere sull'attività d'impresa, considerando anche che l'azione avviene in una fase precedente alla dimostrazione della relativa colpevolezza".

Anche con la nuova delega fiscale, avverte ancora Orsini, "occorre anzitutto rivedere l'impianto delle sanzioni penali, che hanno generato l'intasamento delle Procure senza apportare alcun beneficio significativo in termini di contrasto all'evasione fiscale. Si tratta di interventi necessari per ricondurre il sistema a equilibrio e proporzionalità, nell'ottica di una minore complessità degli adempimenti, della depenalizzazione di alcune fattispecie (ad esempio, l'omesso versamento dell'Iva) e di una maggiore ragionevolezza delle pene previste per alcuni delitti tributari. Andrebbero poi valorizzati gli istituti di compliance, primi tra tutti il regime di adempimento collaborativo e gli strumenti di prevenzione e gestione del rischio fiscale". (ANSA).