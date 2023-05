Mimit, 400 milioni per la transizione delle pmi del Sud (2)

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Con lo stanziamento di questi nuovi fondi - commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - intendiamo sostenere gli investimenti, realizzati dalle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, in progetti innovativi in grado di assicurare una crescita sostenibile e un più forte risparmio energetico. Temi sempre più urgenti anche alla luce del raggiungimento di obiettivi climatici e ambientali non più rinviabili." (ANSA).