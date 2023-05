Leo, puntiamo a un nuovo rapporto tra contribuente e fisco

(ANSA) - MESSINA, 19 MAG - "Uno dei punti chiave della riforma fiscale è avviare un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, come sappiamo esiste un tax gap, un'evasione fiscale che si attesta sempre tra gli 80 e i 100 miliardi di euro, quindi la lotta all'evasione non si è mai fatta serenamente perché abbiamo un sistema che penalizza molto i contribuenti". Cosi il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, durante un incontro al Palacultura di Messina con il responsabile organizzativo di FdI, Fabrizio Donzelli.

"Noi vogliamo cambiare direzione - aggiunge - quindi fare in modo che ci sia un dialogo tra contribuente e amministrazione finanziaria, e lo faremo con il concordato preventivo biennale.

Oggi il fisco ha a disposizione tanti elementi per cui può fare una proposta al contribuente che, se si adegua, quello è il reddito che pagherà per due anni e non ci saranno ulteriori adempimenti da fare tranne quelli Iva, quindi se avrà un maggiore reddito nei due anni successivi pagherà quello che ha già definito con il fisco. Questa - sottolinea il viceministro Leo è la logica su cui vogliamo muoverci e fare in modo che non ci siano sanzioni pesanti come oggi abbiamo e si gestisca bene anche la fase della riscossione". (ANSA).