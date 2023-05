Imprese:Mastella,Benevento deve avere Camera Commercio autonoma

(ANSA) - BENEVENTO, 19 MAG - "La provincia di Benevento deve tornare ad avere una Camera di Commercio autonoma, correggendo un'osmosi a freddo che non abbiamo mai condiviso e in questa direzione politica ci muoveremo".

Lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine della firma del protocollo d'intesa tra Camera di Commercio e Comune di Benevento che consentirà alle imprese della città, oggetto di variazione toponomastica, di poter fruire gratuitamente del cambio di sede legale e operativa.

Il memorandum è stato sottoscritto presso la sede dell'ente camerale dal sindaco di Benevento Mastella e dal commissario straordinario Camera di Commercio Irpinia-Sannio Girolamo Pettrone.

"La Camera di Commercio Irpinia Sannio - ha aggiunto il commissario Pettrone - in un momento economico così delicato per il tessuto economico produttivo locale, ha ritenuto opportuno raccogliere l'invito formulato dal sindaco Mastella".

Oggi, con la stipula del Protocollo d'intesa, si definisce un percorso di collaborazione istituzionale avviato alcuni mesi fa, quando, su richiesta del Comune di Benevento, l'ente camerale ha trasmesso un primo elenco delle circa 2000 imprese interessate dalla modifica della toponomastica. L'accordo prevede che alcun costo graverà sulle aziende. (ANSA).