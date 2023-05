Iadicicco (Anpit), nel welfare serve cambiamento epocale

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "C'è la necessità di un nuovo modello di welfare che introduca anche il ruolo attivo, propositivo e concreto delle comunità e dei corpi intermedi e ciò è possibile se si valorizzano economicamente e fiscalmente tutte quelle realtà che in maniera sussidiaria offrono servizi di welfare alla persona sostituendosi allo Stato laddove non riesce". Così il presidente di Anpit Federico Iadicicco a margine della terza edizione di Apotheke, che è stata anche " un'occasione - ha detto-per approfondire le leve contrattuali attraverso le quali affermare un modello d'impresa che vede al centro la persona e la comunità, e che valorizza la partecipazione dei lavoratori quali strumenti utili per coniugare produttività, crescita ed equità". Per Iadicicco è necessario "passare quindi da un 'Welfare State' alle 'Well Communities', comunità del bene attraverso la valorizzazione e il ruolo attivo dei corpi intermedi, cercando di promuoverli da un punto di vista economico e sociale". (ANSA).